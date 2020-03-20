وفاة وزير دفاع سوري أسبق قاد معركة السلطان يعقوب الشهيرة في لبنان

نعت قيادة الجيش السوري وزير الدفاع الأسبق علي محمد حبيب محمود الذي توفى فجر اليوم في مستشفى الأسد الجامعي عن عمر ناهز 81 عاما.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن جثمان حبيب سيشيع اليوم من المشفى إلى مسقط رأسه في مدينة صافيتا في محافظة طرطوس.

ولد العماد علي حبيب في عام 1939، وتخرج من الأكاديمية العسكرية في عام 1962.

وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق العماد علي حبيب https://t.co/u07tJH4zktpic.twitter.com/uoaa024YK5 — سوريتنا (@our_syria) March 19, 2020

وعين العماد علي حبيب وزيرا للدفاع في سوريا في يونيو 2009، وأقيل من منصبه في 2011، لأسباب تتعلق بصحته.

ومن أبرز المحطات في حياة علي حبيب العسكرية أنه كان قائد معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني ضد القوات الإسرائيلية عام 1982.

عين قائدا للقوات العربية الســورية في حرب الخلـيج الثانية "عاصفة الصحراء" عام 1990 ـ 1991، كما كان قائدا للقوات الخاصة عام 1994.

المصدر: RT