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صور متداولة.. "شاب يسجد لفتاة" أمام مسجد في السعودية!

مجتمع

صور متداولة..
Reuters
صورة أرشيفية من السعودية
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تصدر هاشتاغ "شخص يسجد لفتاة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية بعد تداول صور توثق قيام شاب بالسجود لفتاة أمام أحد المساجد في المملكة، مما أثارة موجة من الغضب.

ويظهر في الصور الأولى شاب وهو يصلي حيث بدا جالسا كما لو أنه في مرحلة التشهد، بينما كانت تقف أمامه فتاة ترتدي عباءة سوداء وحاسرة الرأس.

ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد، الذي قال مغردون إنه في مدينة جدة.

صور متداولة..

وأثارت الصور جدلا واسعا، ودشن رواد موقع "تويتر" وسم #شخص_يسجد_لفتاه الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة خلالة فترة وجيزة.

وطالب المغردون بسرعة القبض على الشاب والفتاة، مؤكدين أن ما أقدما عليه مخالفا للدين والتقاليد الاجتماعية.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة الصور أو مكان إلتقاطها.

المصدر:RT 

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