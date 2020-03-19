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الدفاع التركية تؤكد مقتل عسكريين اثنين من قواتها بهجوم صاروخي لـ"بعض الجماعات المتطرفة"

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تؤكد مقتل عسكريين اثنين من قواتها بهجوم صاروخي لـ
Reuters KHALIL ASHAWI
عسكريون أتراك في وسط مدينة عفرين السورية
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أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من عسكرييها، اليوم الخميس، في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، موضحة أنهما قتلى بهجوم صاروخ من قبل "بعض الجماعات المتطرفة".

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وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس، بمقتل عسكريين تركيين وإصابة آخر بـ"هجوم صاروخي من قبل بعض الجماعات المتشددة في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضافت الوزارة أن قواتها قصفت "فورا" الأهداف المحددة التي جرى منها إطلاق النار في المنطقة ردا على هذا الهجوم.

وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "مجموعة عسكريين أتراك تعرضت، في 19 مارس خلال تنفيذ عملية استطلاع هندسي على الطريق M4 لهجوم من قبل مسلحي إحدى التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة لسيطرة تركيا"، مشيرة إلى أن والاشتباك أدى إلى مقتل عسكريين تركيين اثنين".

المصدر: RT

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