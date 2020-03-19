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في موقف نادر.. السعودية توجه انتقادات حادة إلى قوات الحكومة اليمنية

أخبار العالم العربي

في موقف نادر.. السعودية توجه انتقادات حادة إلى قوات الحكومة اليمنية
Reuters Faisal Al Nasser
دبابة تابعة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا - صورة أرشيفية
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في موقف نادر، وجهت المملكة السعودية اليوم الخميس انتقادات علنية حادة إلى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد إجرائها مناورات عسكرية في مدينة شقرة بمحافظة أبين الجنوبية.

وذكر سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، على حسابه في "تويتر" اليوم: "ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية".

وأشار السفير إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تتعرض فيه محافظات مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وجاء هذا الانتقاد النادر بعد يوم من إجراء قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مناورات شملت جميع الوحدات العسكرية في منطقة قرن الكلاسي بمدينة شقرة.

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وأعلن قائد اللواء اليمني 39 مدرع، العميد ركن عبد الله الصبيحي، في كلمة ألقاها أثناء المناورات، حسب تقارير إعلامية محلية، عن انتظاره "ساعة الصفر" لاجتياح مدينة عدن.

ورأى كثير من المحللين ووسائل الإعلام المحلية في هذه المناورات استفزازا موجها من قبل الحكومة اليمنية إلى قوات "الحزام الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وسط التوتر المستمر بين الطرفين، على الرغم من اتفاق الرياض المبرم لإنهاء الصراع الذي اندلع بينهما في جنوب اليمن العام الماضي.

المصدر: RT + وكالات

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