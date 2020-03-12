التحالف العربي يمنع زعماء جنوبيين يمنيين من العودة إلى عدن والسعودية تنفي

أكد مسؤولون يمنيون، أن التحالف العربي بقيادة السعودية منع عودة زعماء انفصاليين جنوبيين إلى مدينة عدن، مع تعثر التوصل لاتفاق يهدف لإنهاء النزاع على السلطة في الجنوب مع الحكومة.

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وقال المجلس الانتقالي الجنوبي: "إن مقاومتكم الجنوبية تتابع عن كثب الأنباء التي تتحدث عن منع عدد من قيادات الجنوب من العودة إلى أرضهم بعد أن كانوا يهمون بصعود الطائرة في مطار الملكة علياء بالأردن الشقيق في سابقة خطيرة تنذر باندلاع ثورة شعبية جنوبية لا تبقي ولا تذر".

وأكدت مصادر مطلعة، أن "ما لا يقل عن 5 من قادة المجلس، ومنهم اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن كانوا في طريق العودة على متن رحلة طيران من عمان إلى عدن".

وأضافت، أن "الطائرة لم تتمكن من الإقلاع عقب رفض التحالف العربي السماح لها بدخول المجال الجوي اليمني".

من جهته، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "لم يجر منع أي رحلة طيران في الجو من الهبوط في عدن".

وفي إطار اتفاق سلام أبرم في الرياض العام الماضي لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في الجنوب، سيطرت القوات السعودية على غالبية أنحاء جنوب اليمن بعد انسحاب القوات الإماراتية.

لكن تطبيق الاتفاق، الذي يشمل تشكيل حكومة جديدة، تعثر وتصاعد التوتر بين القوات التي تدعمها السعودية، ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: رويترز