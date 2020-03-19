كورونا يتدخل في أزمة الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، أنه هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتفق الجانبان على التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا.

ومهّد ريفلين للحديث عن الاتصال الهاتفي بالقول أن "العالم بأسره يواجه أزمة لا تفرق بين بني البشر"، مشددا على أن قدرة الطرفين "على العمل والتعاون أثناء الأزمة هي شهادة على قدرتنا على العمل معا أيضا في المستقبل لصالحنا جميعا".

العالم بأسره يواجه أزمة لا تفرّق بين بني البشر وبين مناطق السكن. تحدثت الآن مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وقلت له أن قدرتنا على العمل والتعاون أثناء الأزمة هي شهادة على قدرتنا على العمل معاً أيضا في المستقبل لصالحنا جميعاً. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) March 18, 2020

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه اجتمع مع أطباء عرب كبار (داخل الخط الأخضر) وأشاد بجهودهم في توعية المواطنين العرب بخطورة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تغريدة بالخصوص إنه شدد "على أن الوباء قد يضر بالجميع"، وطالب المواطنين العرب بالامتثال لتعليمات وزارة الصحة.

المصدر: تويتر