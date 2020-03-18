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كورونا.. وزير الإعلام المصري ينفي عزل شرم الشيخ أو أي مدن أخرى

أخبار العالم العربي

كورونا.. وزير الإعلام المصري ينفي عزل شرم الشيخ أو أي مدن أخرى
Globallookpress
مصر
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نفى وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، صحة الأنباء التي تحدثت عن عزل مدينة شرم الشيخ أو أي محافظة أخرى.

وأكد هيكل في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن السياح يغادرون شرم الشيخ حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج المدينة سيظلون بداخل المدينة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.

وأضاف أن المعلومات الدقيقة ستصدر عن الحكومة، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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