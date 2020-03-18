وزارة الصحة العراقية توجه رسالة للمواطنين - صور

وجهت وزارة الصحة العراقية، رسالة إلى المواطنين في أول أيام حظر التجوال ببغداد وباقي المحافظات، مشيرة إلى أن البقاء في المنازل هو السبيل الوحيد للنجاة من تداعيات انتشار كورونا.

وقال وزير الصحة جعفر صادق علاوي، إن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم".

وأضاف: "حرصنا في الوزارة وخلية الأزمة على الشفافية التامة وإطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية".

وتابع: "البقاء في البيوت والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء".

وأشاد علاوي بالجهود التي تبذلها القوات الأمنية في فرض حظر التجوال، مطالبا إياها بـ"عدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية.

المصدر: "السومرية نيوز"