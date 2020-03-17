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المغرب.. تبرعات بأكثر من 10 مليارات درهم لمكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. تبرعات بأكثر من 10 مليارات درهم لمكافحة كورونا
AFP FADEL SENNA
الإجراءات الصحية في المغرب
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نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة كورونا، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء في الحكومة والبرلمان تقديم تبرعات لفائدة صندوق مكافحة الفيروس.

ودعا الملك محمد السادس قبل أيام حكومة سعد الدين العثماني، إلى إنشاء صندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم (104 ملايين دولار).

وأعلن صندوق "الحسن الثاني" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم، كما ساهم بالمقدار ذاته كل من "بنك إفريقيا"، برئاسة رجل الأعمال عثمان بنجلون، وشركة "إفريقيا" التابعة لمجموعة "أكوا"، التي يعد وزير الزراعة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.

وساهم أعضاء مجلسي البرلمان في حملة التضامن، بتقديمهم مرتب شهر واحد، شأنهم شأن أعضاء الحكومة.

المصدر: "هسبريس"

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