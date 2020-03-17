مصر.. الكشف عن طريق دفن ضحايا كورونا خوفا من انتشاره

كشف أحد ذوي المتوفى الثاني بفيروس كورونا في مصر، أنه تقرر إقامة صلاة الغائب على الفقيد، حيث سيدفن في مقابر الأسرة بلا تشييع وفقا للاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

وحول طريقة التكفين نوه المصدر، إلى أنه سيجري وفق إجراءات طبية واحترازية صارمة حيث يتم التغسيل وفق الشريعة الإسلامية، وتم تعقيم الكفن الخاص به، ولفه في ثلاث طبقات من الكفن وطبقتين من القطن، وطبقة خارجية من الجلد، خوفا من انتشار المرض.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت عن وفاة أول حالة بفيروس كورنا "كوفيد-19" يوم الخميس 12 مارس في قرية السماحية الكبرى مركز بلقاس، ثم أعلنت وفاة ثاني ضحية في نفس المركز ووضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي.

وأفادت وزارة الصحة بوفاة ألماني في الأقصر، كما أعلنت تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية