مصدر لـRT: الزرفي يجتمع مساء اليوم بالقوى الشيعية

أفاد مصدر سياسي عراقي اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي سيجتمع مساء اليوم بالقوى الشيعية.

وقال المصدر لـRT إن "الزرفي سيجتمع بكل القوى الشيعية المعنية باختيار رئيس الحكومة للحصول على إجماع تام منهم لقبول كابنيته الحكومية"، مبينا أن "طرفين شيعيين ما زالا يرفضان الزرفي".

وأضاف أن "الطرفين الرافضين حتى الآن، هما عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وكتلة بدر بزعامة هادي العامري، ومن المتوقع أن يعلنا تأييدهما للزرفي بعد اجتماع اليوم في حال التمكن من إقناعهما".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في العراق، بأن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

المصدر: RT