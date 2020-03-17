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الصحة الإيرانية: تسجيل 1178 إصابة و135 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

طهران تعلن تلقيها مساعدة كويتية بـ 10 ملايين دولار

أخبار العالم العربي

طهران تعلن تلقيها مساعدة كويتية بـ 10 ملايين دولار
RT
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ذكرت الخارجية الإيرانية، أن الكويت قررت تقديم 10 ملايين دولار لها، كمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزيري خارجية البلدين.

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي أحمد ناصر الجابر الصباح بحثا خلاله سبل مكافحة كورونا.

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وأكد ظريف لنظيره الكويتي أن مكافحة الفيروس تعتبر قضية عالمية تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا.

وجدد ظريف إدانته للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ودعا الكويت إلى المشاركة في حملة عالمية لرفعها.

المصدر: RT

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