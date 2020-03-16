كورونا.. الإمارات ترسل إمدادات طبية وإغاثية إلى إيران لمواجهة كورونا

أرسلت الإمارات اليوم طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من أبوظبي اليوم الاثنين، أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما فيها القفازات والكمامات ومعدات الوقاية.

وهذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها الإمارات إلى إيران خلال الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملت معها خمسة خبراء من المنظمة لمساعدة 15 ألفا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الإيراني.

وتعليقا على تلك المساعدات قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: "جهود دولة الإمارات في تسيير رحلة مساعدات طبية ثانية إلى إيران هي انعكاس للمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها دولتنا وإن تقديم المساعدات لإنقاذ حياة أولئك الذين يعانون من ضائقة هو أمر ضروري لخدمة المصلحة الإنسانية المشتركة".

كما قدمت الإمارات إمدادات طبية للصين شملت الكمامات والقفازات، وأرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

المصدر: وام