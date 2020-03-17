تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الحكومة العراقية المكلف

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة المؤقتة بعد ساعات على انتهاء المهلة الدستورية المحددة لذلك.

والزرفي هو، عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي تولد عام 1966 في محافظة النجف وسط العراق، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفقه- جامعة الكوفة، وشهادة الدكتوراه من ذات وبذات الاختصاص.

هاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية.

انتمى الزرفي لحزب الدعوة الإسلامية عام 1983، ثم أسس حركة الوفاء العراقية عام 2004، وعمل عضوا في فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 - 2004.

في عام 2004 انتخب محافظا لمحافظة النجف، ونجح في الوصول للمنصب لثلاث دورات 2004 - 2005 و 2009 - 2013 و 2013 - 2015.

وفي عام 2006 أصبح الزرفي وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية حتى عام 2009.

يترأس الزرفي كتلة ائتلاف "النصر" في البرلمان العراقي التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.