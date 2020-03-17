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العراق يبعث رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي

أخبار العالم العربي

العراق يبعث رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي
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بعثت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي على القوات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "الوزارة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأمريكي على القوات العراقية".

وأضاف "وصفنا القصف الأمريكي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق".

المصدر: RT

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