السيستاني: علاج المصابين بكورونا واجب كفائي

أطلق المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الثلاثاء، فتوى لمحاربة كورونا مشابهة لفتوى "الجهاد" ضد تنظيم "داعش"، حيث اعتبر علاج المصابين "واجبا كفائيا".

وردا على سؤال لأحد مقلديه قال السيستاني في وثيقة صادرة عن مكتبه إن "علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام من الأطباء والكادر التمريضي وغيرهم، لكن يجب على السلطات المعنية أن توفر لهم كل المستلزمات الضرورية لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالمرض، ولا عذر لها في التخلف عن ذلك".

وأضاف "لا شك في أن ما يقوم به هؤلاء الأعزة بالرغم من كل التحديات، عمل عظيم وجهد لا يقدر بثمن، وهو يقارب في الأهمية مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور دفاعا عن البلد وأهله".

وتابع السيستاني "من المؤكد أن الله تبارك وتعالى يقدر لهم جهودهم في الدنيا ويثيبهم عليها في الآخرة، بل يرجى لمن ضحى بحياته منهم في هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد ومكافأة في يوم الحساب".

المصدر: RT