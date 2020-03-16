 
مباشر

كورونا.. الصحة العالمية تطلق تحاليل الكشف عن الفيروس في شمال غربي سوريا

أخبار العالم العربي

كورونا.. الصحة العالمية تطلق تحاليل الكشف عن الفيروس في شمال غربي سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
إجراءات الوقاية الصحية في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngip

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، أن المنظمة ستبدأ عمّا قريب بإجراء تحاليل كورونا لسكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

إقرأ المزيد
سوريا.. فحوص مخبرية لـ103 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا
سوريا.. فحوص مخبرية لـ103 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا

وقال برينان: "نأمل في أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد ولم تبلغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أي إصابة.

وأكد برينان الذي عاد من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، أن "عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا