كورونا.. ميلا ابنة العامين وأصغر مصابة في فلسطين في طريقها للتعافي من الفيروس القاتل

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن علامات التعافي بدأت تظهر اليوم على الرضيعة ميلا، أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين.

وأشار إلى ظهور بوادر الشفاء على 15 من أوائل المصابين بالفيروس في بيت لحم، ما يبعث برسائل طمأنينة حذرة بتعافي المدينة.

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وأضاف أن "الطفلة ميلا نموذج لمواجهة هذا الفيروس بعد أن كانت من أوائل المصابين بالفيروس، وهي خط الدفاع الأول عن كل المصابين في بيت لحم".

المصدر: وكالة وفا