مصر.. حظر الشيشة بسبب فيروس كورونا

اتخذت محافظتا الجيزة والغربية إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقررتا حظر الشيشة بالمقاهي والكافتريات.

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ووجه محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق، بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظا على سلامة المواطنين، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

كما أصدر محافظ الغربية، طارق رحمي، قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية الشهر الجاري، نظرا الظروف الراهنة، كما قرر منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة فيها.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قد قال إن الفترة القادمة ستشمل قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه صدر قرار بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يصدر حتى الآن قرار بمنع الشيشة من المقاهي، مشيرا إلى أنها خطيرة في نقل العدوى خلال هذه الأيام ويجب تجنبها.

المصدر: وكالات