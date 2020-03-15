أمانة الرياض تغلق مقاهي "الشيشة" المخالفة لإجراءات مكافحة كورونا

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‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددا من مقاهي "الشيشة"، التي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وطبقت الأمانة على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، واتخذت الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وكثفت أمانة منطقة الرياض في إطار جهودها الاحترازية أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في المدينة.

وشملت الإجراءات إغلاق المجمعات التجارية ومنعت فيها عمل المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات.

المصدر: "سبق"