 
مباشر

أمانة الرياض تغلق مقاهي "الشيشة" المخالفة لإجراءات مكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

أمانة الرياض تغلق مقاهي
twitter.com
ملصق على مقهى في مدينة الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng8j

‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددا من مقاهي "الشيشة"، التي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
السعودية تغلق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في مكة المكرمة والرياض
السعودية تغلق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في مكة المكرمة والرياض

وطبقت الأمانة على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، واتخذت الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وكثفت أمانة منطقة الرياض في إطار جهودها الاحترازية أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في المدينة.

وشملت الإجراءات إغلاق المجمعات التجارية ومنعت فيها عمل المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا