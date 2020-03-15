السعودية تغلق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في مكة المكرمة والرياض

أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها.

وجّه أمير مكة #خالد_الفيصل بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات"إن وجدت"

..استنادا للخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية لمنع تفشي #كوروناpic.twitter.com/pkpxI8NrWr — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 15, 2020

وأصدرت منطقة الرياض بدورها أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وكتبت على "تويتر": "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

المصدر: "تويتر"