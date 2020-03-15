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السعودية تغلق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في مكة المكرمة والرياض

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السعودية تغلق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في مكة المكرمة والرياض
Reuters MH/dh
تدابير احترازية ضد كورونا في مكة
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أمر مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية المسقوفة في المنطقة، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها.

وأصدرت منطقة الرياض بدورها أمرا بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وكتبت على "تويتر": "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

المصدر: "تويتر"

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