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الأردن.. مقتل سجينين في إربد بأعمال شغب

أخبار العالم العربي

الأردن.. مقتل سجينين في إربد بأعمال شغب
Reuters Muhammad Hamed
قوات الأمن الأردني - أرشيف
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أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن قوات الأمن تسيطر على أعمال الشغب التي أثارها عدد من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل إربد، احتجاجا على قرار منع الزيارة لأسبوعين.

وقال: "جرى إسعاف نزيلين ونقلهما إلى المستشفى، أصيبا نتيجة التدافع والسقوط داخل المركز، وما لبثا أن فارقا الحياة".

وأضاف، أنه "ما زالت القوة الأمنية متواجدة في المركز لفرض الأمن وحفظ النظام وإتمام السيطرة داخل المركز".

المصدر: "خبرني"

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