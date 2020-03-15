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بسبب "كورونا".. فرض حظر للتجوال في العاصمة العراقية بغداد

أخبار العالم العربي

بسبب
AFP SABAH ARAR
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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قررت خلية الأزمة في العراق، اليوم الأحد، فرض حظر على التجوال في العاصمة بغداد لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وخلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلا، اعتبارا من 17 إلى 24 من الشهر الحالي.

واستثنى القرار حركة البضائع من الحظر.

أعلن محافظ بغداد محمد العطا في وقت سابق، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، على أن تستثنى دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.

وورد في بيان عن المحافظة، أن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا، لذا على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج أو التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى، ونطمئنهم بأن دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على أهبة الاستعدادات لمواجهة الفيروس".

المصدر: RT

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