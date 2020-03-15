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تفاديا لكورونا.. قادة الإمارات يلقون التحية عن بعد

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تفاديا لكورونا.. قادة الإمارات يلقون التحية عن بعد
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نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان
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بحث نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، سبل "حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا".

وحرص الحضور على إلقاء التحية عن بعد دون مصافحة، التزاما بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية، للوقاية من الفيروس.

وتداول مغردون صورة لتوجيه السلام عن بعد، وعلقوا: "قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية، تتصافح القلوب دون أن تتصافح الأيادي".

المصدر: الإمارات اليوم

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