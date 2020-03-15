الرئاسة العراقية لـRT: تم الاتفاق على رئيس الحكومة الانتقالية
AFP JIM WATSON
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كشف مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية العراقية على رئيس الحكومة الانتقالية.
وقال المصدر لـRT، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم ليلا أو يوم غد الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية"، وأن "نعيم السهيل الذي يعمل نائبا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي تم الاتفاق عليها".
يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي يوم غد الاثنين.
المصدر: RT