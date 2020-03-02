 
مباشر
عاجل
الإمارات تعلن بدء إجلاء مواطنيها من إيران

برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما

أخبار العالم العربي

برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما
Reuters HANDOUT
مجلس النواب العراقي "البرلمان" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndfw

بدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين، مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، لاختيار رئيس جديد للحكومة.

واستقبل صالح، كلا من رئيس تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، كلا على حدة.

برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما
برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما

وأكد الرئيس العراقي، على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، والالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وأشار إلى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".

برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما
برهم صالح يبدأ مشاوراته لتكليف رئيس حكومة جديد خلال 15 يوما

وجرى، خلال اللقاءات، الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة وتقر استحقاقات المرحلة المقبلة وتنجز متطلبات الإصلاح في البلاد.

وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي رسالة اعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طلب فيها تنحيته عن تشكيل الحكومة العراقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا