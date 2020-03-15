تونس تجلي رعاياها من روما بطائرة عسكرية

قالت وزارة النقل واللوجستيك في تونس اليوم الأحد، إن طائرة عسكرية تونسية حطت بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من روما وعلى متنها 69 تونسيا كاونا عالقين بمطار العاصمة الإيطالية.

وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف، أعلن يوم السبت خلال مؤتمر صحفية عن تخصيص طائرتين عسكريتين لإجلاء المسافرين التونسيين العالقين بمطار روما بعد توقف رحلات الخطوط التونسية من وإلى العاصمة الإيطالية.

وأشارت إلى إخضاع كل المسافرين إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفق ما تقتضيه إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا.

كما أكدت أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا للإجراءات التي قررتها الحكومة في اطار الخطة الوطنية للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل بمكافحة الفيروس القاتل، قالت وزارة المالية، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، علما أن تونس سجلت إلى حد الآن 18 إصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت حظر الصلاة في المساجد وإغلاق المقاهي يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وفي ما يلي القرارات التي أعلن عنها:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية حال قدومهم إلى تونس

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة 16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة

• تنظيم البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة وإغلاق رياض الأطفال لغاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

وأكد الفخفاخ أن كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة 13 مارس إلى 4 أبريل، مع إمكانية المراجعة بالتمديد أو التعليق.

المصدر: RT