بعد أن وقعته مصر بالأحرف الأولى.. السيسي يلتقي حميدتي في القاهرة ويبحثان ملف سد "النهضة"

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تطورات ملف سد "النهضة".

وتأتي المباحثات في ضوء ما انتهت إليه مفاوضات واشنطن والاتفاق الذي وقعته القاهرة بالأحرف الأولى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن السيسي أكد أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أشاد الفريق أول حميدتي بـ"المساندة المصرية والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به"، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة.

وأفاد بسام راضي بأن اللقاء شهد توافقا حول مجمل القضايا الإقليمية.

المصدر: وكالات