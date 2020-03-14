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وسائل إعلام مغربية: إصابة الوزير عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام مغربية: إصابة الوزير عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا
Reuters
المغرب
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أفادت وسائل الإعلام المغربية اليوم السبت، بأن وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء عبد القادر أعمارة، أصيب بفيروس كورونا خلال زيارته دولا أوروبية.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء.

وأضاف أن الفحوص والاختبارات والتحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحا أنه سيلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه عن بعد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت يوم السبت 14 مارس تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كامل المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17 حالة.

المصدر: موقع "هسبريس"

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