كورونا.. السلطات العراقية لا تستبعد حظر التجول في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت، نقلا عن مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي بأن "استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا قد يدفع السلطات إلى إعلان حظر التجول في العاصمة".

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وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".



المصدر: RT