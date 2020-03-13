العراق يعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات في عموم البلاد بلغ تسع حالات.

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وذكرت الوزارة أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 76 فحصا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، وأن النتائج الموجبة بلغت 10 حالات"، مبينة أن "هناك حالة في النجف توفيت، وثلاث في بغداد منطقة الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب".

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة في منطقة الكرخ، وحالة في كل من محافظتي كربلاء وبابل، وحالتين في واسط"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 93 حالة، فيما شفي 24 شخصا، ومجموع الوفيات بلغ 9".

وشددت الوزارة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

كما دعت الجهات المعنية إلى "محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة"، مهيبة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض".

المصدر: "السومرية نيوز"