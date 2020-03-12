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حقوق الإنسان في العراق تقدم مقترحا للحكومة بشأن كورونا

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حقوق الإنسان في العراق تقدم مقترحا للحكومة بشأن كورونا
Reuters THAIER AL-SUDANI
ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الخميس، تقديمها مقترحا للحكومة بعد قرار إغلاق المراكز التجارية في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال عضو المفوضية علي البياتي إنه "وبعد قرار إغلاق المولات لابد للحكومة أن تقوم بالتنسيق مع أصحاب مراكز التسوق الكبيرة، بغرض تفعيل التوصيل المجاني‬ للبيوت، بشأن المواد الغذائية والاحتياجات الحياتية الضرورية".

وأضاف أن "ذلك جاء بهدف منع حصول أي أزمة في السوق أو لدى ‫العوائل العراقية الكريمة".

من جهتها، دعت وزارة الصحة، إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن فيروس كورونا، محذرة من "كارثة صحية لا تحمد عقباها"، وطالبت بتجنب الحركة والتنقل بين المدن.

المصدر: "السومرية نيوز"

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