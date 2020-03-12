حقوق الإنسان في العراق تقدم مقترحا للحكومة بشأن كورونا

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الخميس، تقديمها مقترحا للحكومة بعد قرار إغلاق المراكز التجارية في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال عضو المفوضية علي البياتي إنه "وبعد قرار إغلاق المولات لابد للحكومة أن تقوم بالتنسيق مع أصحاب مراكز التسوق الكبيرة، بغرض تفعيل التوصيل المجاني‬ للبيوت، بشأن المواد الغذائية والاحتياجات الحياتية الضرورية".

وأضاف أن "ذلك جاء بهدف منع حصول أي أزمة في السوق أو لدى ‫العوائل العراقية الكريمة".

من جهتها، دعت وزارة الصحة، إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن فيروس كورونا، محذرة من "كارثة صحية لا تحمد عقباها"، وطالبت بتجنب الحركة والتنقل بين المدن.

المصدر: "السومرية نيوز"