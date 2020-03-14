التحالف الدولي يعلن وقوع إصابات بين قواته بهجوم جديد في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي. كاغينز على "تويتر" سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة الـ10:51 من صباح اليوم على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين، وأن "التحقيق مستمر".

The @CJTFOIR confirms at least (25) 107mm rockets impacted Iraq's Camp Taji base hosting Coalition troops, March 14 at 10:51 a.m. (Iraq Time). 3-Coalition WIA, 2-Iraqi WIA. Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/q3ybQYJU40pic.twitter.com/3JqyMnqQYq — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 14, 2020

وسبق أن أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إصابة اثنين من عناصر قوات الدفاع الجوي العراقية جراء الهجوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

المصدر: RT