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التحالف الدولي يعلن وقوع إصابات بين قواته بهجوم جديد في العراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعلن وقوع إصابات بين قواته بهجوم جديد في العراق
Reuters Ammar Awad
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي. كاغينز على "تويتر" سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة الـ10:51 من صباح اليوم على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين، وأن "التحقيق مستمر".

وسبق أن أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إصابة اثنين من عناصر قوات الدفاع الجوي العراقية جراء الهجوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

المصدر: RT

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