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ملياردير مصري يطلب المساعدة من الحكومة

أخبار العالم العربي

ملياردير مصري يطلب المساعدة من الحكومة
Reuters Amr Dalsh
الملياردير نجيب ساويروس
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تبعتها أزمة الطقس السيئ، مناشدا الحكومة أن تساعد بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة.

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وكتب تغريدة على تويتر قال فيها: "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل والسعادة رغم أنف المرض والجو السيئ".

وأضاف: "يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة خاصة من تبعات هذه الأزمة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 141 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 124 بلدا ومنطقة، ووفاة أكثر من 5 آلاف شخص حول العالم.

المصدر: "المصريون"

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