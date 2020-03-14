ملياردير مصري يطلب المساعدة من الحكومة

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تبعتها أزمة الطقس السيئ، مناشدا الحكومة أن تساعد بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة.

إقرأ المزيد

وكتب تغريدة على تويتر قال فيها: "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل والسعادة رغم أنف المرض والجو السيئ".

صباح النصر على الكورونا والتفاؤل و السعادة رغم أنف المرض و الجو السيئ و يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الإقتصاد و السياحةً خاصة من تبعات هذه الأزمة ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 14, 2020

وأضاف: "يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة خاصة من تبعات هذه الأزمة".

انا مطلبتش انها تساعدنى الكلام واضح ... تساعد الاقتصاد و السياحة بصفة عامة و ليس خاصة و انا أساسا مش محتاج مساعدة حد غير ربنا والحمدو الشكر له دايما مش مقصر معايا https://t.co/Elrul1Ldml — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 14, 2020

يذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 141 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 124 بلدا ومنطقة، ووفاة أكثر من 5 آلاف شخص حول العالم.

المصدر: "المصريون"