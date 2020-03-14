وسائل إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني أن معسكر التاجي قرب بغداد تعرض اليوم السبت لقصف بصواريخ كاتيوشا وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن "صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر أمنية عراقية، أن أكثر من 10 صواريخ أصابت المعسكر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، الذي قتل فيه الأربعاء الماضي عسكريان أمريكيان اثنان وواحد بريطاني جراء استهدافه بقصف مماثل حملت واشنطن إيران وحلفاءها المسؤولية عنه، فيما نفت طهران هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات