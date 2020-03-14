قطر تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" في البلاد.

ووصل عدد المصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى 320 شخصا، بعد أن كان عند مستوى 262 حالة في الإحصائية السابقة التي نشرت يوم 11 مارس.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "ترتبط 45 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

وأضاف البيان: "جاءت القرارات التي أعلن عنها مكتب الاتصال الحكومي يوم أمس استكمالا للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا... حيث من المتوقع أن تزيد عدد الحالات في الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: الشرق + وكالات