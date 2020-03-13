العراق يستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على الضربات الجوية

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأمريكي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على الغارات الجوية الأمريكية على مواقع داخل العراق.

وفي بيان نشر في حاسبها الرسمي على "تويتر"، عبرت الخارجية العراقية عن "رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأمريكية من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنها "قوات وطنية عراقية دافعت عن العراق، ووحدته، وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى دول المنطقة، بل العالم".

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وأضافت الخارجية أن الخرق الأمريكي للسيادة العراقية "يمثل تأزيما للأوضاع الأمنية في الوقت الذي تتأكد الحاجة إلى حشد الجهود باتجاه ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية لبسط الأمن، وتثبيت الاستقرار، كما يتنافى وطبيعة الاتفاق بين العراق والتحالف الدولي الذي يفترض أن يقف معنا في حربنا ضد الإرهاب".

وأشارت إلى أنه تم استدعاء السفير الأمريكي ماتيو تويلر من قبل الوكيل الأقدم عبد الكريم هاشم مصطفى في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حيث تم إبلاغه بما تقدم وتسليمه مذكرة احتجاج، وإبلاغه بأن الحكومة العراقية سترفع شكوى إلى مجلس الأمن وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضافت: "سنوصل شكوانا إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسيسلم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام، ومجلس الأمن الدولي، كما تم استقبال السفير البريطاني في العراق واطلاعه على ما تقدم وإبلاغه الإجراءات التي ينوي العراق القيام بها بخصوص الاعتداء الأمريكي الأخير".

المصدر: RT