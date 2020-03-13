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الكويت تنفي نيتها ترحيل الأجانب

أخبار العالم العربي

الكويت تنفي نيتها ترحيل الأجانب
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
أحد المولات في الكويت
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نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مريم العقيل ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أراضيها في إطار جهود الوقاية من كورونا.

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وأكدت العقيل في تصريح صحفي، أن "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا"، مستغربة أن ينسب لها مثل هذا تصريح، وأنه "لا يوجد أي قرار من هذا النوع، وأنه ليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هكذا قرارات".

ودعت الوزيرة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع مع ضرورة الحرص على الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية تجنبا لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن "ما تم تداوله بشأن دراسة قرار إجلاء الوافدين إلى دولهم بالتعاون مع سفارات بلادهم غير صحيح إطلاقا".

وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الإشاعات.

المصدر: "كونا"

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