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الصحة العالمية: أكثر من 4 آلاف توفوا بكورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء

الأردن يعلن شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى

أخبار العالم العربي

الأردن يعلن شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى
Reuters MUHAMMAD HAMED
فرق الفحص الطبي في الأردن
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى اليوم الجمعة مع رجل آخر كان مشتبها بإصابته، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية شفاء المصاب.

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واستقبل الوزير الرجلين بعد خروجهما من العزل، مؤكدا بذلك خلو الأردن من الفيروس.

من جهته، أكد مدير مستشفى "الأمير حمزة"، الدكتور عبد الرزاق الخشمان خضوع المصاب للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وأن نتيجة فحص المريض في بداية الأسبوع الماضي جاءت سلبية، ما أكد خلوه من الفيروس.

وأضاف، أنه "تم إعادة الفحص المجهري الثاني بعد 4 أيام والتي ظهرت نتيجتها مساء الخميس وكانت سلبية أيضا لتؤكد خلو المريض من الفيروس".

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق، وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين، مستثنية من ذلك الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع، والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

المصدر: "وكالة بترا"

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