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كردستان العراق يحظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية

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كردستان العراق يحظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية
Reuters ARI JALAL
الفرق الصحية في إقليم كردستان العراق
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حظرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق التجول في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء في بيان عن الوزارة، أن "الحظر يشمل مدينتي أربيل والسليمانية ويستمر يومين، اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة"، داعية المواطنين للبقاء في منازلهم كي يتسنى للفرق الطبية أداء عملها في تعقيم المرافق العامة.

وطالبت الوزارة المواطنين العائدين من إيران بطرق غير قانونية، التعريف بأنفسهم لدى الفرق الصحية، متوعدة محاسبة المخالفين وإحالتهم للقضاء بتهمة التعمد في إفشاء المرض والدخول غير الشرعي، إلى جانب إخضاعهم للحجر الصحي.

واستنفرت كافة الفرق الصحية والقوات الأمنية في محافظتي أربيل والسليمانية لتنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية.

وأمرت الوزارة بنقل كافة العراقيين والأجانب القادمين إلى الإقليم من عدد من الدول الأوروبية، لدى وصولهم إلى المنافذ الحدودية، في حال كانوا في تلك الدول لـ30 يوما من وصولهم لحين انقضاء المدة التي حددتها وزارة الصحة.

واستثنت القرارات الدبلوماسيين والوفود الرسمية الأجنبية، حيث سيتم استقبالهم في المنافذ الحدودية وإجراء الفحوص اللازمة لهم على أن يحملوا شهادة السلامة الصحية والتي تثبت عدم حملهم للفيروس.

المصدر: RT + رووداو

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