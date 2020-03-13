استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ56 رغم التحذيرات من كورونا (فيديو)
خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في الأسبوع الـ56 من الاحتجاجات، على الرغم من تحذيرات السلطات بأن التجمعات من شأنها زيادة خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.
وطالب المحتجون بإحداث "إصلاحات عميقة"، والقضاء على الفساد، وإطلاق سراح نشطاء اعتقلوا في احتجاجات سابقة.
13h30 pic.twitter.com/jspAVxSPrN— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 13, 2020
وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المحتجين توافدوا على شوارع العاصمة ومدن البويرة وبجاية وتبسة، ومناطق أخرى من البلاد.
13h05#الجزائر#الجمعة_56#الحراك_56#Alger#Algerie#Vendredi_56pic.twitter.com/eqxMKna1gu— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 13, 2020
يذكر أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم تزامن مع انخفاض حدة الاحتجاجات في مناطق أخرى، مثل العراق وهونغ كونغ.
المصدر: RT + "تويتر"