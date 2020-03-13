استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ56 رغم التحذيرات من كورونا (فيديو)

خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في الأسبوع الـ56 من الاحتجاجات، على الرغم من تحذيرات السلطات بأن التجمعات من شأنها زيادة خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحتجون بإحداث "إصلاحات عميقة"، والقضاء على الفساد، وإطلاق سراح نشطاء اعتقلوا في احتجاجات سابقة.

وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المحتجين توافدوا على شوارع العاصمة ومدن البويرة وبجاية وتبسة، ومناطق أخرى من البلاد.

يذكر أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم تزامن مع انخفاض حدة الاحتجاجات في مناطق أخرى، مثل العراق وهونغ كونغ.

المصدر: RT + "تويتر"