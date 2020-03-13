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روسيا تحذر من منخفض "التنين" في مصر

أخبار العالم العربي

روسيا تحذر من منخفض
Reuters
مصر
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حذرت وزارة الخارجية الروسية الروس المتواجدين في مصر من الطقس السيئ هناك، والذي سيستمر حتى 14 مارس، حيث تهب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 منه حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة كما تهطل أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول سمي بـ"التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من الاضطراب الشديد في الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي

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