روسيا تحذر من منخفض "التنين" في مصر

حذرت وزارة الخارجية الروسية الروس المتواجدين في مصر من الطقس السيئ هناك، والذي سيستمر حتى 14 مارس، حيث تهب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 منه حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة كما تهطل أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول سمي بـ"التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من الاضطراب الشديد في الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي