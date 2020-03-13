 
مباشر

الجيش العراقي: ضربة جوية أمريكية استهدفت 4 مواقع

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي: ضربة جوية أمريكية استهدفت 4 مواقع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfm4

أعلن الجيش العراقي فجر اليوم الجمعة في بيان له، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش.

وذكر البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن المواقع المستهدفة شملت موقعا في النجف وثلاثة أماكن أخرى جنوب العاصمة بغداد.

إقرأ المزيد
قصف جوي يستهدف مقارا لحزب الله في بابل والدفاع الأمريكية تصدر بيانا
قصف جوي يستهدف مقارا لحزب الله في بابل والدفاع الأمريكية تصدر بيانا

من جانبه، قال مسؤول عراقي إن إحدى الضربات الجوية استهدفت مطارا قيد الإنشاء في مدينة كربلاء، مؤكدا إصابة مبنى المطار.

وبعد الغارات الأمريكية تحدثت أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي "كاتيوشا".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات جوية "دقيقة" في العراق ضد جماعة تدعمها إيران حملتها واشنطن المسؤولية عن هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا