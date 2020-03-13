قصف جوي يستهدف مقارا لحزب الله في بابل والدفاع الأمريكية تصدر بيانا

أصدرت وزارة الدفاع الاميركية، بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق.

وقالت الوزارة "في وقت سابق من هذا المساء ، شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق، استهدفت هذه الضربات خمسة مرافق لتخزين الأسلحة لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل".

وأضافت ان "القصف شمل مرافق تخزين الأسلحة التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف"، مشيرا الى ان "هذه الضربات دفاعية ، ونسبية ، واستجابة مباشرة للتهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران (SMG) التي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف OIR".

وذكرت وسائل اعلامية عراقية، ان قصفا جويا استهدف مقارا لحزب الله بجرف الصخر في محافظة بابل".



واضافت انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية التي خلفها القصف"، مشيرة الى ان "تحليقا كثيفا في سماء المنطقة".



وأسفر الهجوم على معسكر التاجي اول امس عن مقتل جنديين أمريكيين وأحد جنود المملكة المتحدة وإصابة 14 آخرين.



وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا، كما أظهرنا في الأشهر الأخيرة ، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة".

وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن ضربات الليلة في إحاطة يقدمها الجنرال كينيث ماكنزي جونيور ، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الساعة 8:30 صباحا في غرفة إحاطة البنتاغون.

المصدر: RT