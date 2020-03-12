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المغرب.. توقيف شخص على خلفية نشر تدوينة حول "عزل مراكش" بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. توقيف شخص على خلفية نشر تدوينة حول
AFP FADEL SENNA
الإجراءات الاحترازية في المغرب
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أوقف عناصر الأمن الوطني في المغرب شخصا مشتبها به في إطلاق صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيها تدوينة تزعم عزل مدينة مراكش بسبب فيروس كورونا.

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ونشر المشبوه بالتدوينة على صفحة تحمل اسم Marrakech pub، عبارات ادعى فيها انتشار فيروس كورونا بالمدينة الحمراء.

وعلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على التدوينة، حيث جاء في أحد الردود: "بهذه البساطة تشاع أخبار من هذا الحجم والخطوة بدون سند ولا وثائق رسمية. قمة الاستخفاف بالأمن العام وإفشاء للفتنة والهلع في الدولة ةوسائلها الرسمية، التي هي فقط المؤهلة للتواصل مع المواطنين، ولنا كامل الثقة بها".

وطالب ناشط آخر في تعليقه "الجهات المسؤولة بالتأكد من حقيقة ما جاء على لسان المسؤول عن هذه الصفحة، كون مثل هذه الأخبار تربك الساكنة، ويكون لها أثر سلبي كبير على السياحة، وانعكاسات جد وخيمة على الحركة الاقتصادية".

وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق المواطنين من نشر أي ادعاءات كاذبة في ما يتعلق بفيروس كورونا.

المصدر: هسبريس

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