المغرب يسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"
Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ne7l
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، قادمة من إيطاليا.
وقالت الوزارة أمس الخميس إن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأشارت إلى أن مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة ستقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
المصدر: مواقع مغربية