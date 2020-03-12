مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم الأسبوع الماضي.

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وشدد أعضاء المجلس على أن "هذه الهجمات غير مقبولة"، ودعوا إلى محاسبة الجناة.

وجدد أعضاء المجلس دعمهم الكامل لحمدوك في مساعيه لرؤية السودان من خلال "مرحلة انتقالية ناجحة بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني لمستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر".

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع شعب السودان، مؤكدين استعدادهم لدعم حكومة الخرطوم خلال الفترة الانتقالية، وأكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال السودان ووحدته الوطنية.

المصدر: RT