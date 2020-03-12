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إجلاء أكثر من 200 لاجئ سوري بسبب عاصفة ضربت منطقة الأغوار الجنوبية الأردنية

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إجلاء أكثر من 200 لاجئ سوري بسبب عاصفة ضربت منطقة الأغوار الجنوبية الأردنية
AFP
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أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبية عبد الله العشوش، أن كوادر البلدية أجلت أكثر من 200 لاجئ سوري يقطنون المخيمات في مزارع غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

وأشار العشوش إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الطارئ، بسبب العاصفة التي تجتاح الأردن.

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وأضاف أن استعداد الأجهزة المعنية في لواء الأغوار الجنوبية أسهم في الحد من مخاطر قوة الريح على سكان الخيم المنتشرة بين المزارع في المنطقة.

وأشار إلى أن السلطات المحلية، قامت بنقل اللاجئين إلى قاعات البلدية ومساجد المنطقة .

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق غور الصافي، كان نتيجة سقوط أحد أعمدة الكهرباء، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل بكفاءة عالية.

المصدر: alghad.com

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