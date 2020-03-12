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السعودية تؤجل قمتين بسبب كورونا

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السعودية تؤجل قمتين بسبب كورونا
Gettyimages.ru Waseem Obaidi - Bloomberg
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل عقد القمة السعودية الإفريقية، والقمة العربية الإفريقية اللتين كانتا مقررتين في المملكة في الربع الأول من العام.

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وأشارت الوزارة، إلى أن "ذلك يأتي حرصا من حكومة السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب".

وأضافت، أن "الأمر يأتي تماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات".

وجاء القرار بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في وقت تتظافر فيه الجهود لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي المواطنين والمقيمين.

المصدر: عكاظ

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