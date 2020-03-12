السلطات المصرية تغلق أول مؤسسة تعليمية في القاهرة بسبب فيروس كورونا

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر، بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما بسبب فيروس كورونا.

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وأوضحت الوزارة أنه تم غلق المدرسة كإجراء وقائي، نظرا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

وتتابع وزارتا الصحة والتعليم في مصر الموقف في كل مدارس الجمهورية، على مدار الساعة، وتطمئن أولياء الأمور، أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق، كما تهيب بأولياء الأمور، بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.

المصدر: الوطن